Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto brandt uit in Alblasserdam Foto: Politie Drechtsteden-Buiten

In Alblasserdam is in de nacht van donderdag op vrijdag een geparkeerde auto volledig uitgebrand. De brand ontstond op de oprit van een woning in de Lingestraat.

Het vuur is niet overgeslagen naar de naastgelegen woning. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is nog niet duidelijk.