Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Krabbendam & Ayoub in FC Rijnmond Martijn Krabbendam

Martijn Krabbendam is vrijdag te gast in FC Rijnmond. De Feyenoord-watcher van Voetbal International neemt met presentator Etienne Verhoeff de laatste ontwikkelingen in het voetbal in het Rijnmondgebied door. Daarnaast is er een reportage met Feyenoorder Yassin Ayoub te zien.

Ook vaste tafelgasten Geert den Ouden en Dennis van Eersel schuiven aan, aan de desk van FC Rijnmond. In de voetbaltalkshow blikken zij onder meer vooruit op de wedstrijden van Feyenoord (tegen PEC Zwolle), Excelsior (tegen Vitesse), Sparta (tegen Roda JC) en FC Dordrecht (tegen Jong AZ). Uiteraard komt ook Oranje aan bod. Het Nederlands elftal wist zaterdag met 3-0 te winnen van aartsrivaal Duitsland en speelde dinsdag met 1-1 gelijk tegen België. De uitzending begint rond 17:20 uur en is live te zien op het Facebook account van RTV Rijnmond Sport en op TV Rijnmond.