Dertig jaar kunst aan de Keileweg

Ze begonnen in 1988 in een oud fabriekspand in Rotterdam-Delfshaven waar ze zelf nog de elektra en de waterleidingen moesten aanleggen. Inmiddels zit de stichting Kunst & Complex met bijna dertig ateliers al dertig jaar aan de Keileweg. Dat wordt gevierd met een speciale jubileumtentoonstelling.

"Dit was een verpakkingsmaterialenfabriek", zegt kunstenares Marianne. Zij is een van de kunstenaars die al vanaf het begin een atelier in het pand aan de Keileweg heeft. "Aan de constructie kunnen we nog herkennen dat het een fabriek was. Het zijn grote ruimtes met stalen constructies. We hebben zelf die ruimtes kleiner gemaakt."

Tippelzone

In het pand zitten momenteel 27 kunstenaars. "We zijn destijds meteen een gastprogramma gestart om zoveel mogelijk kunstenaars uit het buitenland naar Rotterdam te halen", vertelt Jan, die ook al vanaf '88 aan de Keileweg te vinden is. "Dat heeft jarenlang gefunctioneerd, tot in 1995 hier de tippelzone kwam. Daarna was het eigenlijk niet meer te doen."

De fabriek moest op slot, er kwam overal prikkeldraad. "Het leek wel een fort", gaat Jan verder. "We moesten voortdurend vreemde gasten buiten houden, terwijl we de goede gasten op deze manier niet meer konden ontvangen."

De tippelzone verdween in 2005 en een aantal jaar geleden werd het gebouw aan een renovatie onderworpen. "Wij moesten toen verhuizen naar een ander deel van het pand, want de gemeente wilde een deel terug", zegt kunstenaar Jeroen. "Mijn atelier is nu kleiner, maar qua werksfeer beter. Het is geïsoleerd, het is warmer en ik heb uitzicht op het water."

Komend weekend kunnen liefhebbers het werk van de verschillende kunstenaars aan de Keileweg bekijken. Zaterdag en zondag tussen 12:00 uur en 17:00 uur is de voormalige fabriek open voor publiek.