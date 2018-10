Deel dit artikel:













Carillon kerk houdt Schiedammers uit hun slaap De Grote- of Sint Janskerk in Schiedam. Foto: Facebook

Veel Schiedammers in het centrum hebben geen goede nacht achter te rug. Door een storing in een schakelaar hebben de klokken en het carillon van de Schiedamse Grote- of Sint Janskerk in de nacht van donderdag op vrijdag ieder half uur geluid.

Omwonenden in het centrum van Schiedam klaagden op social media en belden de beheerder. "Ik heb zelf niks gehoord, want ik woon helaas niet bij de kerk", zegt koster Paul van Wijngaarden. "Ik werd in de nacht wel een paar keer gebeld. Ik kon er op dat moment niks aan doen. Ik moest tot vrijdagochtend wachten tot een onderhoudsbedrijf langs kon komen." Normaal gaan de klokken en het carillon 's nachts op 'stil', maar deze nacht speelde het carillon ieder half uur een riedeltje en luidden de klokken. "We hadden donderdag een specialistisch klokkenbedrijf op bezoek voor onderhoud en kennelijk is er toen iets mis gegaan in het schakelsysteem", zegt Van Wijngaarden. De koster hoopt dat het probleem vrijdag in de loop van de dag verholpen wordt.