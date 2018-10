Schiedam ademt fotografie tijdens Fotofestival

Fotografen en fotografieliefhebbers kunnen de komende dagen hun hart ophalen in Schiedam. Tot en met 28 oktober wordt op elf verschillende locaties in de stad het Fotofestival georganiseerd.

"Fotografie is het leukst als je een kapstok, een thema, hebt om het aan op te hangen", zegt fotograaf John Middelkoop. Dit jaar is het thema van het festival 'Re:Search', waarin de fotograaf als onderzoeker in de samenleving centraal staat.

Een breed thema dus, bevestigt Middelkoop. "Maar dat geeft ook aan dat er veel verschillende vormen van research zijn. Het festival kent daardoor ook wel uitstapjes naar andere dingen." Zo werd donderdag een inleiding gegeven door een werknemer van de Daniel den Hoed-kliniek, die een foto van een microscoop had gemaakt."

Gerard Reve

In de Korenbeurs in Schiedam staat een ander aspect van het onderzoek centraal. "Wij onderzoeken de schrijvers van Schiedam", zegt bibliothecaris Jan van Bergen Henegouwen. "Toen zijn we gaan zoeken of we voor het fotofestival foto's van Gerard Reve in Schiedam konden aanleveren. Hij verbleef hier van 1976 tot 1993 vaak bij zijn partner."

En dat lukte. Onder meer Vincent Mentzel en Klaas Koppe fotografeerden de schrijver in de stad. "Hij voelde zich heel fijn hier", zegt Van Bergen Henegouwen. "Hij woonde in Frankrijk en later in België, maar hij bleek zich toch wel erg thuis te voelen in Schiedam. Hij paste hier op een bepaalde manier. Hij werd niet lastig gevallen en was helemaal tevreden met hoe hij hier was."

Tijdens het Fotofestival wordt het werk van in totaal veertig fotografen geëxposeerd. Onder hen zijn vier Schiedammers.