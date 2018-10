Deel dit artikel:













Podcast: 'Je moet Feyenoord niet beoordelen op aantal gecreëerde kansen' Podcast Radio Rijnmond Sport

In de aanloop naar de hervatting van de eredivisie gaat het in onze podcast van de sportredactie van RTV Rijnmond over de interessante statistieken van OPTA, over het feit dat Feyenoord in de eredivisie de meeste grote kansen creëert van de traditionele top-3. Maar dit wil niet zeggen dat Feyenoord ook net zo goed speelt als de concurrenten.

"Je moet iets met dit soort statistieken," wordt gezegd in de podcast. "Maar je moet ze wel op de juiste manier interpreteren. Ons gevoel zegt dat het positiespel van Feyenoord ver achter blijft bij Ajax en PSV. Het feit dat Feyenoord evenveel, zo niet meer, kansen creëert dan die concurrenten, zegt niet dat Feyenoord even goed of beter is." Het leverde een interessante discussie op. Verder bespreken Dennis van Eersel, Cris Rolandus, Dirk Beers en Jan-Jaap Pruysen ook het Nederlands elftal (Is het terecht dat De Vrij geen eerste keus is voor Ronald Koeman?), wordt de vraag opgeworpen of Excelsior niet te laag op de ranglijst staat en gaat het over de 'kampioensspirit' die nu al bij Sparta te zien is. 'Abonneer je hier op de Podcast van Rijnmond Sport’ https://itunes.apple.com/nl/podcast/rijnmond-sport/id1437791462?mt=2

