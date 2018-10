Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Groene Kruisweg Voorne-Putten afgesloten na ongeluk Foto: ANWB

De Groene Kruisweg (N218) ter hoogte van Heenvliet is in beide richtingen afgesloten. Er is een ongeluk gebeurd.

Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Ook is nog niet duidelijk wanneer de weg weer open kan. Er is ter plaatse een omleiding ingesteld.