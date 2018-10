Luigi Bruins verlaat training Excelsior voortijdig

Luigi Bruins heeft vrijdagochtend de training bij Excelsior voortijdig moeten verlaten. Hij deed dat uit voorzorg, zodat hij gewoon inzetbaar is als Excelsior zaterdagavond thuis speelt tegen Vitesse.

Ook alle andere spelers van coach Adrie Poldervaart zijn fit, waardoor hij luxekeuzes kan maken bij de hervatting van de eredivisie. ''Op Payne na heeft iedereen gisteren en vandaag getraind. Er zitten hier en daar nog haakjes en ogen aan, maar iedereen is in principe fit. Eindelijk functioneert de medische staf eens goed'', knipoogt Poldervaart.

Excelsior verloor de laatste wedstrijd met 2-0 bij PEC Zwolle en spelers zeiden na afloop dat Excelsior 'door de ondergrens was gezakt'. Hoe het elftal nu reageert is zaterdag te horen in een extra Radio Rijnmond Sport, tussen 18:00 en 21:00 uur.

Bekijk hierboven de interviews met Adrie Poldervaart en Jerdy Schouten.