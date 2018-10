Deel dit artikel:













Van Bronckhorst: 'Bijlow fit en in basis Feyenoord' Justin Bijlow - ANP Giovanni van Bronckhorst

Tegen PEC Zwolle keert keeper Justin Bijlow terug in het basiselftal van Feyenoord. Dat maakte coach Giovanni bekend tijdens de persconferentie in de aanloop naar het duel. De doelman was enige tijd geblesseerd, maar is inmiddels weer fit.

De afgelopen wedstrijden verving Kenneth Vermeer Bijlow in het doel. De sluitpost deed dat naar behoren, maar Van Bronckhorst kiest nu dus weer voor Bijlow, aan wie hij aan het begin van het seizoen al de voorkeur gaf boven Vermeer. 'Als er één kritisch is, dan ik wel' Van Bronkchorst beseft dat er veel kritiek is op het spel van zijn team, maar heeft daar geen bezwaar tegen: "Als er één kritisch is, dan ben ik het wel." Van Bronkchorst beseft dat er veel kritiek is op het spel van zijn team, maar heeft daar geen bezwaar tegen: "Als er één kritisch is, dan ben ik het wel." De coach vervolgt: "Positiespel kun je alleen spelen door de bal goed rond te laten gaan en goed te bewegen. Als dat in onze ploeg zit, kunnen wij goed voetballen. Maar als de beweging en het baltempo er niet zijn, krijgen wij het moeilijk. Op de training is het goed, maar we moeten het vertalen naar de duels."