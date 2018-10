Deel dit artikel:













Wandelconferentie komt naar Rotterdam Kop van Zuid

Rotterdam is volgend jaar de gastheer van de internationale conferentie Walk 21, een bijeenkomst over het aanmoedigen van lopen in stedelijke gebieden. Het nieuws werd vrijdag bekend gemaakt op de conferentie in Bogota (Colombia).

Tijdens Walk 21 komen honderden politici, stedenbouwkundigen, bestuurders en academici bij elkaar om hun ervaringen over wandelen te delen. De conferentie is in allerlei wereldsteden geweest als New York, Barcelona, Melbourne en Londen. In 2010 was de bijeenkomst in Den Haag.​ De bijeenkomst in Rotterdam is volgend jaar oktober.