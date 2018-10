Politie maakt zich zorgen over vermiste Zlatan (63)

De politie-eenheid Rotterdam zoekt dringend hulp bij de zoektocht naar Zlatan Babic. Deze 63-jarige man wordt sinds donderdagochtend vermist. Hij heeft dringend medicijnen nodig voor zijn diabetes.

Zlatan Babic is volgens de politie weggelopen uit een instelling voor dagbesteding aan de West-Kruiskade. Hij is voor het laatst gezien in de omgeving van de Vierambachtstraat en de Mathenesserbrug. Dit was rond 10 uur donderdagochtend. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Opvallend aan Zlatan is dat hij twee meter lang is. De politie vraagt mensen die meer over hem weten, te bellen met 0900-8844.