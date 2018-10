Deel dit artikel:













Auto rijdt winkel Hoogvliet binnen Foto: MediaTV

Een auto is vrijdagmiddag door de achtergevel van een winkel aan de Griede in Rotterdam-Hoogvliet binnengereden. Het gaat om een toko in winkelcentrum De Binnenban. De schade is groot.

De wagen werd bestuurd door een 59-jarige vrouw. Zij is uit het voertuig gehaald en is naar het politiebureau gebracht om een verklaring af te leggen. De vrouw zou mogelijk onwel zijn geworden. Volgens de brandweer is er geen sprake geweest van opzet. Ambulancepersoneel heeft de vrouw nagekeken, maar ze hoeft niet mee met de ambulance. De winkel was dicht op het moment van het ongeluk, zeggen ondernemers in de buurt. Ambtenaren van de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente Rotterdam gaan het gebouw inspecteren om te kijken of deze aanrijding voor onveilige situaties in het pand heeft geleid.