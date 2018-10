El Hankouri: 'Het gaat lekker, maar ik hoop natuurlijk op meer'

Mo El Hankouri krijgt heel af en toe speelminuten van trainer Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst in de hoofdmacht van Feyenoord. "Het gaat lekker, ik hoop natuurlijk op meer, maar ik blijf keihard mijn best doen."

In de spaarzame minuten die El Hankouri krijgt moet hij het laten zien. "Ik probeer dreigend te zijn, als ik inval, kansen te creëren voor mijn teamgenoten", aldus de aanvaller, die het heerlijk vindt om in eigen stadion te spelen, gesteund door het Rotterdamse publiek. "Ik krijg vleugels als ik in de Kuip speel."

Vorig seizoen werd El Hankouri uitgeleend aan Willem II, een leerzame periode voor hem. "Bij Willem II ben ik volwassen geworden, ik ben hier weer beter terug gekomen. Dat gevoel heb ik."