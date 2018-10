Chris Natuurlijk gaat op zoek naar bevers en vindt beren op haar pad

Met Chris Natuurlijk begin je het weekend lekker groen. Presentator Chris Vemer praat je zaterdag vanaf 08:00 uur bij over de volgende onderwerpen

Waarom heet het tuinhuisje op volkstuincomplex Streven naar Verbetering De Drie Beren?

Zaterdagavond gaat het in Rotterdammers in het Groen op TV Rijnmond over de volkstuin. 's Ochtends wandelt Chris Natuurlijk alvast door een van die volkstuincomplexen samen met bioloog en presentator Kees Moeliker.

30 jaar bevers in de Biesbosch

Chris gaat op bevertocht met Jacques van der Neut, de boswachter die 30 jaar geleden bij het uitzetten van de allereerste groep bevers was.

Denkend aan Holland

Waar denken ze dan aan in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Dat zie je in de Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam.

Films die een beetje schuren of films met wonderschone beelden uit de natuur

Chris blikt vooruit op het vierde Wildlife Film Festival Rotterdam

Chris Natuurlijk is zaterdag vanaf 08:00 uur te horen op Radio Rijnmond. Haar uitzending is daarna ook als podcast terug te luisteren op Rijnmond.nl en de Rijnmond-app.