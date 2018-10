Deel dit artikel:













Trendforecaster Marieke van der Poel neemt wereld over | Chicks and the City Podcast C

Chicks and the City is terug als podcast! En voor deze eerste aflevering is Marieke van der Poel te gast.

Marieke is het creatieve en zakelijke brein achter Proef, een toegepaste forecasting consultancybureau op het gebied van toegepaste forecasting. Haar bedrijf heeft kantoren in San Francisco, Los Angeles, New York én Rotterdam. Wij duiken samen met Marieke dieper in de wondere wereld van sociale, technologische en emotionele trends. Wat zijn de leading trends van 2019? Wat brengt de toekomst ons? Hoe ziet de wereld er over 10 jaar uit? Chicks And The City is een meidenparticipatieproject voor jonge meiden en is powered by de Gemeente Rotterdam. Deze show wordt gemaakt door jonge vrouwen en gepresenteerd en begeleid door programmamaker & presentatrice Natasja Morales. Heb jij een tip, of een idee voor een toffe gast? Laat het weten via info@chicksandthecity.nl !