Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie zoekt opnieuw naar vermiste Mona Baartmans Eerder deze week is door de politie ook in Oud-Beijerland gezocht in verband met de vermissingszaak.

In natuurreservaat Middelvliet in de Hoeksche Waard is de politie vrijdag opnieuw aan het zoeken naar de vermiste Mona Baartmans. De 79-jarige vrouw is al weken zoek. Bij de zoektocht zijn speurhonden ingezet.

Naar de vrouw uit Delft werd eerder deze week ook al gezocht in Oud-Beijerland . Toen ging het om een plek aan de Julianalaan. Ook langs de N217 is al eens gezocht. De zoektocht vindt plaats bij natuurreservaat Middelvliet, zo licht een politiewoordvoerder toe. Dat ligt circa tien kilometer ten oosten van Oud-Beijerland. Baartmans wordt al enkele weken vermist. Ze verdween na een bezoek aan haar man in verpleeghuis Houtwijk aan de Architect Duikerstraat in Den Haag. Haar 60-jarige zoon woont in Oud-Beijerland en werd bijna 3 weken geleden opgepakt in verband met de vermissingszaak. Hij zit in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.