Bevers en beren in Chris Natuurlijk van 20 oktober

30 jaar bevers in de Biesbosch

Chris Natuurlijk gaat op bevertocht met Jacques van der Neut, de boswachter die 30 jaar geleden bij het uitzetten van de allereerste groep bevers was.

De Volkstuin in Rotterdammers in het groen

Waarom heet het tuinhuisje op volkstuincomplex Streven naar Verbetering De Drie Beren?Zaterdagavond 20 oktober gaat het in Rotterdammers in het Groen op TV Rijnmond over de volkstuin. 's Ochtends wandelt Chris Natuurlijk alvast door een van die volkstuincomplexen samen met bioloog en presentator Kees Moeliker en Niels de Zwarte van Bureau Stadsnatuur Rotterdam.

Denkend aan Holland.

Waar denken ze aan in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden als ze denken aan Holland?Dat zie je in de Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam in de tentoonstelling Denkend aan Holland

Het vierde WFFR komt er aan!

Films die een beetje schuren of films met wonderschone beelden uit de natuur.Zaterdag in Chris Natuurlijk een vooruitblik op het vierde Wildlife Film Festival Rotterdam van 24 t/m 28 oktober in Cinerama in Rotterdam.

Luister zaterdag 20 oktober naar een nieuwe aflevering van Chris Natuurlijk. Van 08.00 tot 09.00 op Radio Rijnmond