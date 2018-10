TV-serie over 30 jaar dance: 'In Amerika had je als aparte categorie de Rotterdam Sound'

Nederlandse dancemuziek is populair en een belangrijk exportproduct. Dat was wel even anders toen de Rotterdamse dj Paul Elstak begon in de dancescene. In de VPRO-reeks 30 jaar Dutch Dance is hij een van de pioniers die vertelt hoe het er in de begintijd aan toeging.

"De Nederlandse inbreng in de dance is gewoon heel groot geweest", zegt Elstak, die in 1996 landelijk doorbrak met zijn happy-hardcorehits. "In de beginjaren maakten wij gabber, wat zich over heel de wereld heeft verspreid. Dat is echt iets om trots op te zijn."

Ongekende populariteit

Sacha Vermeulen is de regisseur van het drieluik. Elk deel vertelt over een fase in de ontwikkeling van de dance. De pioniersfase, de tijd dat de dance commercieel doorbrak, en de tijd dat een nieuwe generatie dj's en clubbers de populariteit van de dance wereldwijd naar ongekende hoogte stuwt.

"Het is een hele grote business geworden, maar begon met pioniers als Paul Elstak", zegt Vermeulen. "Het begon in een hoekje en groeide tot de miljardenbusiness die het nu is."

Paul Elstak herinnert zich nog de weerstand die er was tegen de opkomst van de gabberhouse. "Eerst had je Acid House. Dat werd gerelateerd aan drugs en dat vonden mensen eng", aldus Elstak. "Maar op een gegeven moment kwam de gabber, wow! Toen kwamen er ineens allemaal kale gasten, wild dansend met bomberjacks aan. Dat was allemaal heel eng."

Je bent je eigen band

De reden waarom dance zo populair is geworden, is volgens Elkstak dat iedereen muziek kan maken met de computer. "Ik was de drummer, ik was de gitarist en de toetsenist. Ik was mijn eigen band en hoefde met niemand rekening te houden."

In Nederland waren de dj's er snel bij. Er werd volgens de Rotterdamse hardcore-dj al snel geld verdiend en dat werd geïnvesteerd in betere studio's, waarna de scene nog groter werd.

Rotterdam neemt daarbij een speciale plaats in. "In de serie vertelt iemand dat hij in Amerika in de platenbakken zoekt en dat er een speciale categorie 'Rotterdam Sound' is", zegt regisseur Sacha Vermeulen.

De eerste aflevering van 30 jaar Dutch Dance is zaterdagavond te zien om 23:00 uur op NPO 3.