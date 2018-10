Geramde toko in Hoogvliet nog zeker een maand dicht

"Is dat jouw toko?" Deze vraag kreeg Grace Haryono vrijdagmiddag vaak, toen bekenden en familie hoorden over de auto die een toko in Hoogvliet was ingereden. "Gelukkig was er niemand aanwezig, want het had mensenlevens kunnen kosten."

De achterkant van de toko in winkelcentrum de Binnenban in Hoogvliet is enkele uren na het ongeval wind- en waterdicht gemaakt. De gevel van het pand, waar vanmiddag een auto door reed, is gestut.

Haryono schat dat het toch nog zeker een maand duurt voor ze haar toko weer kan openen.

Keuken en toilet geramd

De auto van de vrouw belandde in de keuken en ramde ook het toilet. Als de zaak geopend was geweest, hadden daar twee of drie medewerkers gestaan, aldus de eigenaresse. "Gelukkig was niemand op dat moment aan het werk, want dat had mensenlevens kunnen kosten", zegt Haryono.

Ondertussen komen op de mobiele telefoon van Haryono berichtjes binnen van ongeruste familieleden en vrienden die op de radio of televisie over het ongeluk gehoord hebben. "Dan sturen ze de vraag: is dat jouw toko?"

De bestuurster van de wagen raakte vanmiddag vermoedelijk onwel, waarna ze op vanaf de Griede een ruimte achter de winkel in reed. De 59-jarige vrouw raakte niet gewond.

Gevel was al ondersteund

In het pand was eind juni brand uitgebroken. De vlam was in de pan geslagen, nadat een medewerker olie in de pan had gedaan en even niet had opgelet.

Een aannemer was bezig met reparaties. Zo stonden er stempels om de gevel te ondersteunen. Eigenaresse van de toko, Grace Haryono was thuis op het moment dat de auto door de gevel reed.