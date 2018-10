Vlog 11: Hélène 'in het donker' bij Feyenoord-tekeningen en tickets

Vlog van Hélène was deze week in Café De Tros

Zoals iedere week gaat die-hard Feyenoord-supporter Hélène Meulstee in FC Rijnmond op bezoek bij een supporter met een grote collectie van Feyenoord. Deze week dook Hélène een kroeg in die alleen maar ademde naar de club uit Rotterdam-Zuid.

Hélène trof het wel in het Rotterdamse café De Tros, want op het moment van draaien was het café getroffen door een stroomstoring. Uiteindelijk kon zij toch proosten, nadat ze een aantal fraaie tekeningen van oud-Feyenoorders en een collage van wedstrijdkaarten had gezien.

Heb jij ook een bijzondere verzameling en wil jij dat Hélène op bezoek komt? Meld je aan via sport@rijnmond.nl en wie weet ben jij met je Feyenoord-verzameling te zien in de beste regionale voetbaltalkshow van Nederland.