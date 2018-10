Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











NAPRATEN: Roda JC-Sparta (1-1) en FC Dordrecht-Jong AZ (1-1) Roda JC-Sparta FC Dordrecht-Jong AZ

Sparta wilde op bezoek bij Roda JC in Kerkrade een stap zetten richting de koppositie en de winst in de eerste divisie. FC Dordrecht kon bij winst op Jong AZ de laatste plaats in de eerste divisie verlaten. RTV Rijnmond Sport volgde beide duels op de voet.

Wil je napraten over Roda JC-Sparta en FC Dordrecht-Jong AZ? Laat dan hieronder een reactie achter. Roda JC - Sparta 1-1 (0-0) 49' 0-1 Lars Veldwijk

77' 1-1 Mitchel Paulissen (penalty) Opstelling Sparta: Coremans; Dabo (40' Sanches, 85' Spierings), Wuytens, Auassar, Vriends, Drenthe; Harroui, Rayhi, Duarte; Veldwijk, Alhaft (67' El Kachati) FC Dordrecht - Jong AZ 1-1 (1-1) 1' 1-0 Savvas Mourgos

35' 1-1 Ferdy Druijf Opstelling FC Dordrecht: Janssen; Montsma, Breedijk, Peijnenburg, Ormonde-Ottewil; Stankov, Smith, Kok; Mourgos, Cijntje, Zamouri (81' Schets)