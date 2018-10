Deel dit artikel:













Volg Roda JC-Sparta en FC Dordrecht-Jong AZ op Radio Rijnmond Roda JC-Sparta FC Dordrecht-Jong AZ

Sparta wil op bezoek bij Roda JC in Kerkrade een stap zetten richting de koppositie en de winst in de eerste divisie. FC Dordrecht kan bij winst op Jong AZ de laatste plaats in de eerste divisie verlaten. RTV Rijnmond Sport volgt beide duels op de voet.

Vanaf 19:00 uur is er een nieuwe aflevering van Radio Rijnmond Sport. De show wordt gepresenteerd door Sinclair Bischop, die vanuit Limburg ook het wedstrijdverslag van Roda JC-Sparta zal verzorgen. Sander Verrips is afgezakt naar de Krommedijk om FC Dordrecht-Jong AZ te volgen. We houden ook een liveblog bij. Roda JC - Sparta (Aftrap 20:00 uur) Opstelling Sparta: Coremans; Dabo, Wuytens, Auassar, Vriends, Drenthe; Harroui, Rayhi, Duarte; Veldwijk, Alhaft FC Dordrecht - Jong AZ (Aftrap 20:00 uur) Opstelling FC Dordrecht: Janssen; Montsma, Breedijk, Peijnenburg, Ormonde-Ottewil; Stankov, Smith, Kok; Mourgos, Cijntje, Zamouri