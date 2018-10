Zwaan met gebroken vleugel gered in Botlekgebied

Brandweerlieden van de kazerne Botlekweg hebben vrijdagmiddag een zwaan met een gebroken vleugel uit het water gered in het Botlekgebied. Brandweerman Michael Wensel lokte de vogel met brood: "Het was een bijzondere operatie."

Wensel is de kade afgedaald en heeft een tijdje naast het dier gezeten om zijn vertrouwen te winnen. "Na zo'n vijf minuten gaven de schippers op de kade brood. Daar heb ik de zwaan toen mee gelokt."

Toen Wensel de vogel eenmaal kon pakken, was het dier totaal verslapt. "Hij kon ook niet met zijn vleugel slaan, want die was gebroken. We hebben de zwaan toen in een deken gewikkeld."

Dierenambulance

De zwaan is daarna overgedragen aan de politie. De dierenambulance heeft het dier later opgehaald.

Wensel kijkt met een goed gevoel terug op de redding: "Het is een mooie afsluiting van de middag, echt bijzonder."