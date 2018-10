Deel dit artikel:













Feyenoord-middenvelder Ayoub: 'Blij zijn dat je mag lachen en leven' Yassin Ayoub

Yassin Ayoub is in zijn vrije tijd liever bezig met andere dingen dan met voetbal. Zo is de middenvelder van Feyenoord in die momenten liever met de wereld bezig. "Situaties die mensen in hun leven meemaken is veel interessanter dan het standaard-leventje van mij", zegt hij.

Verder is Ayoub erg met zijn familie bezig. Zo helpen zijn kinderen om tegenslagen te verwerken. Hij probeert van ieder moment te genieten: "Je moet blij zijn dat je mag lachen en leven, dat je gezond bent. Het leven gaat niet altijd zoals je wilt." Ondanks deze positieve levensopvatting, moet Ayoub bij Feyenoord voorlopig genoegen nemen met een reserverol. Lees ook: Ayoub strijdbaar over zijn rol bij Feyenoord "Eerlijk is eerlijk, het is moeilijk. Omdat ik natuurlijk ook de geluiden hoor", vertelt de middenvelder. "Maar geduld is het sleutelwoord. Niet alleen in het voetbal, maar ook in het leven." Kijk hierboven naar de reportage over Ayoub in FC Rijnmond.