Leugenbank Vlaardingen maakt overuren

Voor Leo, Joop, Bertus en Cock is de leugenbank op het hoofd in Vlaardingen hun vaste stek. Zeker bij mooi weer trekken de mannen erheen. Het is hun verzamelplek, waar ze genieten van de buitenlucht, van elkaar en van de verhalen.

De leugenbank trekt altijd bij mooi weer, dus ook deze vrijdag. Het is half oktober, maar de Vlaardingse krasse knarren zitten nog in hemdsmouwen de actualiteit door te nemen. Dat kan over een tijdje ook bij regen want de gemeente Vlaardingen heeft plannen om de mannen een onderdak te bieden. "Er moet hier een container komen voor ons hangouderen", lacht Bertus. Die container zagen ze dan open en we zetten het bankjes erin. Alleen we wachten er al meer dan een jaar op."

44 grote bomen kappen

Het gebied waar de Vlaardingse leugenbank staat, gaat op de schop de komende jaren. Het moet een parkje worden en er komt een nieuw Chinees restaurant met dakterras, in de volksmond 't Platje. Vlaardingen wil de 44 grote bomen in het gebied kappen om met een schone lei te beginnen. Ook klagen omwonenden dat ze door het loof van de bomen de boten niet meer zien. "Ach, de blaadjes gaan vallen en dan kijken ze maar door de takken heen", klinkt het op het leugenbankje. "En hadden ze niet door dat bomen groeien?"

Prostaat

Verder laten de vier van Vlaardingen hun licht schijnen over het bio-toilet dat er voor de mannen is geplaatst. Ze kunnen er zelfs op hun tenen niet bij.

En ze vinden wel wat van de mogelijke afschaffing van de zomertijd. "Afschaffen, gewoon weg ermee", zegt Cock in z'n korte mouwen. "Dat gezeik allemaal, gewoon doen zoals vroeger".

Hij krijgt bijval. "We staan toch wel vroeg op, joh", lachen de vier. "Een wekker zetten? Dat hoeven wij niet meer hoor", lacht het kwartet. Of de opspelende prostaat bij de oude mannen niet een soort wekker is voor ze? "Die wekker gaat 's nachts wel vaker af", bulderen ze in koor.

12 uur

Genietend in de zon en praten tot ze een ons wegen. Leo, Joop, Bertus en Cock vinden het heerlijk. "Maar om 12 uur 's middags is het op huis aan, eten bij moeders de vrouw en daarna lekker fietsen". Vervolgens gaat het gesprek uitgebreid over elektrisch fietsen want dat doen ze graag. "Zonder helm, ja", zegt Cock. "Daar ben je mee geboren", lachen de anderen in het zonnetje.