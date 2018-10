VIDEO: VVD-lijsttrekker Molenlanden maakt eigen versie van BLØF’s Zoutelande

Zoutelande, de nummer 1-hit van de Zeeuwse band Bløf, is in een nieuw jasje gestoken. Lijsttrekker Bram Visser van de VVD in de toekomstige gemeente Molenlanden heeft zijn eigen, unieke versie van het nummer gemaakt. De naam? Molenlanden, natuurlijk!.

De huidige gemeenten Giessenlanden en Molenwaard worden per 1 januari 2019 samengevoegd tot de gemeente Molenlanden. "Ik dacht: ik maak een tekst over de eenwording van deze gemeente. Het lied Zoutelande kent heel Nederland. Molenlanden en Zoutelande rijmt in ieder geval", zegt Visser.

De tekst schreef Visser al een tijdje geleden. "Toen ben ik er een uurtje mee bezig geweest. Een maand of twee later heb ik er nog eens naar gekeken", legt hij uit. "Het is natuurlijk wel handig om dat rond de verkiezingstijd te brengen. Uiteindelijk heb ik het vorige maand samen met een vriend ingezongen en gefinetuned."

Visser zingt zelf in een koor. "Ik ben tweede tenor. Ik zeg altijd dat ik redelijk luid geluid voort kan brengen, maar of het allemaal even mooi is."