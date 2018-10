Omstanders helpen agenten met bedwingen van agressieve man

De politie van Dordrecht is op zoek naar de mensen die vrijdagmiddag agenten hebben geholpen, die in gevecht waren met een verwarde man. Ze willen de omstanders bedanken.

De verwarde man liep in de buurt van de fietsbrug boven de A16 bij Amstelwijck. Hij was enkel gekleed in zijn onderbroek. Toen een agent hem aansprak, werd de man direct agressief. Hij sloeg de agent in zijn gezicht.

Een collega gebruikte pepperspray, een wapenstok en loste ook een waarschuwingsschot. Dat hielp echter niet: de verwarde man viel toen de schietende agent aan.

Meerdere omstanders hebben de agenten toen geholpen bij het overmeesteren van de verwarde man. De 44-jarige agressieveling zit nu vast in de cel.