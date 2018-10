Historisch moment tijdens Hoeksche Waardse molendag

Molenaar Jesse in 't Veld bij de molen in Puttershoek

Een historisch moment zaterdag tijdens de Hoeksche Waardse molendag. Voor het eerst in tachtig jaar gaan alle twaalf molens in de Hoeksche Waard weer tegelijk draaien. Als er voldoende wind is, natuurlijk.

Alle molens in de Hoeksche Waard zijn opgeknapt. Vrijdagmiddag werd de laatste gerestaureerde molen, die in Mijnsheerenland, weer in gebruik genomen.

“Voor het eerst is het zo dat er geen molens stilstaan vanwege onderhoud of restauratie. Heel uniek”, vertelt Jan Booden van de Stichting Molens Hoeksche Waard.

Molenaar Jesse in ’t Veld was vrijdagochtend al in zijn molen in Puttershoek voor de laatste voorbereidingen op de molendag. Jesse is met zijn 23 jaar de jongste molenaar van de Hoeksche Waard. Hij heeft het “molenvirus”, zoals hij dat zelf niet, flink te pakken.

Techniek en geschiedenis

“En dan raak je het ook niet meer kwijt. De combinatie tussen de techniek en de geschiedenis is mooi. En zoiets groots en krachtigs in bedwang houden, dat geeft een kick”, aldus de jonge molenaar.

In ’t Veld hoopt wel op wat meer wind. “Ze geven windkracht 2 op. Dan doet deze molen het wel, maar het mooiste is natuurlijk als de wieken echt gang kunnen maken. Dan komt de molen echt tot leven en ga je op in het monument. Ik in ieder geval wel!”