FC Rijnmond: ‘Feyenoord moet na dit seizoen niet doorgaan met Van Bronckhorst'

Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst is in het bezit van een aflopend contract. De mannen van FC Rijnmond keken alvast vooruit. Als het aan Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam van Voetbal International ligt, dan gaan beide partijen na dit jaar uit elkaar.

"Je moet ook een keer verder", vertelt Krabbendam. "Het is ook niet goed als dezelfde trainer jarenlang voor de groep staat. Op een gegeven moment heb je een andere dynamiek nodig in de club." Radiocommentator Dennis van Eersel en analist Geert den Ouden zijn weer van mening dat Feyenoord moet doorgaan met Van Bronckhorst.