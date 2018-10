Politie vindt geen verdere sporen rond mogelijke liquidatie Kralingen

De zoektocht vrijdag naar sporen rond de mogelijke liquidatie in Rotterdam-Kralingen eerder deze week, heeft niets opgeleverd. Er werd onder meer gezocht in een sloot bij de 's Gravenweg.

Woensdag werd een 64-jarige man van dichtbij neergeschoten in zijn auto op de Willem Ruyslaan. De man zou nog altijd in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen.

De schutter is nog altijd voortvluchtig. Uit het onderzoek blijkt dat de de dader via de Kralingse Zoom is weggerend. Hij was eerder op de 's Gravenweg met zijn vluchtscooter in botsing gekomen. Daarna is hij te voet verder gevlucht.