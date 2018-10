Deel dit artikel:













Rijnmond Staat Stil bij René van Broekhoven

René van Broekhoven was meer dan veertig jaar lang de spil van een omvangrijk audiovisueel bedrijf in Rotterdam, de RBS Groep. Gevestigd aan het Samuel Mullerplein, bij de Aelbrechtskade, in Rotterdam-West.

Van Broekhovenj exploiteerde daar een geluidsstudio, hij beheerde een stemmenbank, maakte videoproducties, gaf les en deed nog zo het een en ander. Twee jaar geleden, toen hij de pensioengerechtigde leeftijd al voorbij was, begon Van Broekhoven met het ontmantelen van zijn bedrijf. Hij wilde alleen nog de studio houden die hij aan huis had, in Westmaas, in de Hoeksche Waard. Daar nam hij afgelopen jaar een eigen cd op. Een langgekoesterde wens. Het was ook een manier om het hoofd te bieden aan het onvermijdelijke zwarte gat waarin hij terecht was gekomen. Aanleiding voor Roland Vonk om René van Broekhoven op te zoeken, op de tonen van die onlangs verschenen cd, The Eyes of Ava.