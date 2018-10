'In deze bocht is het heel onverstandig om een brug te bouwen'

"Onderstromingen, bovenstromingen, scherpe bocht, veel scheepsbewegingen." Schippers sommen de argumenten op tegen een brug over de Maas tussen Feijenoord en De Esch. De gemeente Rotterdam lobbyt al lange tijd voor een derde oeververbinding op deze plek, maar schippers vinden dat een slecht idee.

"Het risico dat hier ongelukken gaan gebeuren, is behoorlijk groot. Hetzij met schepen, hetzij met de brug", zegt schipper Ronald Sipsma van het graanschip Andamento. "Een tunnel zou de enige oplossing zijn." Sipsma is aangesloten bij de Algemene Schippers Vereeniging (ASV) en veel leden vrezen de komst van een oostelijke brug over de Maas.

De brug moet komen in de buurt van een bocht en een vernauwing met sterke stroming. Dat zou volgens schippers hele gevaarlijke situaties kunnen opleveren.

"Met name in deze bocht is het heel onverstandig om een brug neer te leggen", zegt Sipsma. "Het is een scherpe bocht met veel onder- en bovenstromingen, waardoor je zo een paar kilometer harder vaart."

Drukke bocht

Gezien de drukte op dit traject is het voor de schippers zonder brug al lastig genoeg. "Het is een drukke bocht met 340 scheepsbewegingen per dag. Dan kun je dus nagaan hoeveel schepen elkaar hier tegenkomen."

Een derde brug, naast de Willems- en Erasmusbrug, zou het voor de schippers niet makkelijker op maken. "Een brug betekent een versmalling van de vaarweg. Hoe lager de brug, hoe smaller de doorgang."

Liever een tunnel

De schippers verpesten zo wel de voorpret van een extra brug in Rotterdam. "Nou, zo zie ik dat niet", reageert schipper Sipsma. "De bewoners van Kralingen en Feijenoord zijn ook niet blij met een brug en willen liever een tunnel. Dat heeft ook onze voorkeur."

Rijkswaterstaat laat weten dat de plannen voor een derde brugverbinding over de Maas nog in een pril stadium zitten. Ook zijn er nog geen besluiten genomen over een specifieke locatie. De belangen voor een veilige scheepvaart zal Rijkswaterstaat in de gaten houden.

De Rotterdamse wethoude Bokhove laat weten dat er nog niet duidelijk is hoe de oeververbinding eruit gaat zien. De mogelijkheden worden volgens haar bekeken, waarbij ook de belangen van de schippers worden meegenomen.

