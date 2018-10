Deel dit artikel:













Vermiste Zlatan (63) in goede gezondheid teruggevonden Politie (Archieffoto)

Dankzij oplettende omstanders is de vermiste Zlatan Babic vrijdag aan het begin van de avond gevonden in de Rotterdamse wijk Overschie. Hij werd herkend toen hij op een bankje zat. De 63-jarige man was donderdag weggelopen uit een instelling voor dagbesteding aan de West-Kruiskade.

De politie meldde eerder dat ze dringend op zoek waren naar de vermiste man, omdat hij vanwege diabetes afhankelijk is van medicijnen. De politie laat weten blij te zijn dat de man in goede gezondheid is aangetroffen. Wel zal hij nog ter controle worden nagekeken.