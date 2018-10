Sparta met moeite naar een punt in Limburg

Sparta heeft vrijdagavond puntverlies geleden in Kerkrade. De Rotterdammers kwamen in het Parkstad Limburg Stadion niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Roda JC. De Kasteelclub is na tien speelronden in de eerste divisie tweede met 21 punten.

In de eerste helft maakte Sparta geen indruk. De kansen waren aan beide kanten schaars. Bovendien was het Parkstad Limburg Stadion bijna lange na niet gevuld.

De beste kans voor de Rotterdammers kwam op naam van Lars Veldwijk. Na 21 minuten kopte hij een bal richting het doel van Roda JC. Zijn poging werd echter nog aangeraakt door een speler van Roda JC. Vijf minuten later viel de beste kans van heel de eerste helft te noteren. Mario Engels schoot namens de Limburgers de bal net naast het Rotterdamse doel.

Bibberen

Maar hoe anders was de tweede helft, waarin van alles gebeurde. Na drie minuten spelen had Roda JC op voorsprong moeten komen, omdat Royston Drenthe een dramatische terugspeelbal in huis had. Mario Engels pakte dat cadeautje echter niet uit. Een minuut later was het aan de andere kant wel raak. Veldwijk schoot uit de draai de 0-1 binnen.

Net na het uur moest Sparta twee keer bibberen. Jannes Vansteenkiste trapte een goede kans op de vuisten van Tim Coremans, maar Mart Remans had de rebound altijd binnen moeten schieten. In de 77e minuut was het wel raak voor Roda JC. Mitchel Paulissen benutte de strafschop, die veroorzaakt werd door Adil Auassar.

Eerste periode

Sparta heeft in de eerste periode wel de eerste plek in handen. Als de Rotterdammers volgende week in eigen huis van Telstar winnen, dan is de ploeg van trainer Henk Fraser periodekampioen.

Roda JC - Sparta 1-1 (0-0)

49' 0-1 Lars Veldwijk

77' 1-1 Mitchel Paulissen

Opstelling Sparta: Coremans; Dabo (40' Sanches, 85' Spierings), Wuytens, Auassar, Vriends, Drenthe; Harroui, Rayhi, Duarte; Veldwijk, Alhaft (67' El Kachati)