FC Dordrecht in eigen huis niet langs Jong AZ

FC Dordrecht heeft vrijdagavond de laatste plaats in de eerste divisie niet kunnen verlaten. De Schapenkoppen speelden aan de Krommedijk met 1-1 gelijk tegen Jong AZ. Het spektakel was vooral in de eerste helft.

De thuisploeg kende een bliksemstart, want in de eerste minuut was het al raak voor de Schapenkoppen. Savvas Mourgos, die in de vorige thuiswedstrijd van FC Dordrecht ook al trefzeker was, zette de groenhemden op 1-0. In de eerste vijf minuten had FC Dordrecht nog eens tweemaal moeten scoren, maar Oussama Zamouri en Jeremy Cijntje konden niet scoren.

Maar scheidsrechter Jordy Vermeire uit België eiste in de eerste helft de hoofdrol op door Jong AZ een goedkope strafschop te gegeven, die in de 35e minuut vanaf elf meter raak schoot door Ferdy Druijf (1-1).

In de tweede helft gebeurde er weinig. De beste kansen van de tweede helft kwamen op naam van Zamouri en invaller Siebe Schets. Hij kon echter een goede voorzet vanaf de rechterkant binnenwerken. Vlak voor tijd had Schets de 2-1 moeten maken, maar de ingevallen spits schoot de bal het stadion uit.

Later komen hier de interviews met Siebe Schets, Maarten Peijnenburg en Gérard de Nooijer online.

FC Dordrecht - Jong AZ 1-1 (1-1)

1' 1-0 Savvas Mourgos

35' 1-1 Ferdy Druijf (penalty)

Opstelling FC Dordrecht: Janssen; Montsma, Breedijk, Peijnenburg, Ormonde-Ottewil; Stankov, Smith, Kok; Mourgos, Cijntje, Zamouri (81' Schets)