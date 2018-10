Sparta-verdediger Auassar teleurgesteld na penaltyfout

Adil Auassar had vrijdagavond met Sparta een andere terugkeer voorgesteld in het Parkstad Limburg Stadion. De verdediger van de Rotterdammers veroorzaakte tegen Roda JC een strafschop, die uiteindelijk werd benut door Mitchel Paulissen (1-1). Hij baalde na afloop van de wedstrijd.

"Tja, wat moet ik erover zeggen? Ik ken niet alle scheidsrechters in de eerste divisie. Ik weet niet waar zij allemaal vandaan komen. Het zijn allemaal jonge knapen. Het zal wel. Hij zal het vast wel goed gezien hebben, denk ik", aldus Auassar, die vorig seizoen nog voor Roda JC speelde.

Na afloop van het duel was Auassar ook kritisch op het spel van Sparta. Dat was tegen de Limburgers niet goed. "De echte scherpte ontbrak bij ons allemaal. We hebben niet naar ons kunnen gevoetbald. Daarom laat je hier twee punten liggen."

Luister hierboven het volledige interview terug van verslaggever Sinclair Bischop met Adil Auassar.