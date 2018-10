Eerste zege voor Feyenoord Futsal

Feyenoord Futsal heeft vrijdag de eerste competitieoverwinning van dit seizoen gepakt. De Rotterdamse zaalvoetballers waren in het Topsportcentrum met 7-4 te sterk voor ZVV Eindhoven. De ploeg van trainer Abdul Marbah schakelde eerder al de Brabanders in het bekertoernooi uit.

In het competitietreffen schoot Feyenoord Futsal goed uit de startblokken. Binnen achttien minuten leidde de thuisploeg al met 3-0. Amin Nyali, Alper Aytas (eigen goal) en Jaouad el Jacoubi waren verantwoordelijk voor deze goals. ZVV Eindhoven wist in de eerste helft nog terug te komen tot 3-2.

Vlak na de rust zette Soufian Charraoui de 4-2 op het scorebord. Vervolgens wisten de gasten terug te komen tot 4-3, waarna Amin Nyal weer namens Feyenoord Futsal trefzeker was (5-3). Een minuut later was het weer spannend in Rotterdam (5-4), maar de zege kwam voor Feyenoord Futsal niet meer in gevaar. Charraoui sleepte namelijk met twee goals de drie punten voor de thuisploeg binnen (7-4).

Feyenoord Futsal deelt na zes duels even de laatste plaats met Zeemacht uit Den Helder, dat zaterdagavond pas in actie komt tegen Tigers Roermond.