Korfbal: Nederland zoals verwacht in de EK-finale

Nederland heeft vrijdagavond zich geplaatst voor de finale van het EK korfbal. De ploeg van bondscoach Wim Scholtmeijer had in Heerenveen weinig moeite met België (22-9).

Halverwege was het al 12-5. Na de rust scoorde Nederland zevenmaal op rij, waarmee de nummer drie van de wereld definitief verslagen was (22-9). In de finale treft Nederland in Heerenveen buurland Duitsland. Onze Oosterburen wonnen met 20-10 van Portugal. Duitsland had in de groepsfase enigszins verrassend gewonnen van België en veroverde nog nooit een medaille op een EK.

De laatste keer dat de finale niet tussen Nederland en België ging, was in 2002. Oranje versloeg destijds Tsjechië in de eindstrijd. Oranje werd al zes keer eerder kampioen van Europa.