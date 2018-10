Deel dit artikel:













Excelsior richting subtop na 2-0 zege op Vitesse Excelsior-Vitesse

Excelsior heeft in de negende speelronde van de Eredivisie met 2-0 van Vitesse gewonnen. In eigen huis kwam de ploeg van trainer Adrie Poldervaart sterk voor de dag, en gaat het via een eigen doelpunt van Vitesse-verdediger Max Clark en een rake volley van Jurgen Mattheij naar de zevende plaats.

In de eerste helft werd Excelsior na een rustig begin steeds dreigender. Nadat Jeffry Fortes een doelpunt afgekeurd zag worden dankzij buitenspel voor Jurgen Mattheij, waren beide verdedigers vervolgens nauw betrokken bij de goals van de Kralingers. Na een vrije trap van Luigi Bruins ging de bal via Vitesse-verdediger Max Clark in eigen doel, en kwam Excelsior vijf minuten voor rust verdiend op een 1-0 voorsprong. In de tweede helft werd Vitesse dreigender, maar sloeg Excelsior opnieuw toe. Na een afgeslagen hoekschop nam Jurgen Mattheij de bal op de pantoffel, en zag hij zijn volley in de verre hoek verdwijnen: 2-0. In de slotfase leek de wedstrijd nog even spannend te gaan worden, nadat Excelsior-doelman Sonny Stevens met rood mocht vertrekken van scheidsrechter Kuipers. De daaropvolgende penalty werd gestopt door reservedoelman Alessandro Damen, die het doel van de Kralingers daarmee schoon hield. Opstelling Excelsior: Stevens; Fortes, Matthys, Mattheij, Burnet; Schouten, Koolwijk, Bruins; Edwards, El Hamdaoui, Omarsson. Scoreverloop: 40' 1-0 Max Clark (e.d.)

70' 2-0 Jurgen Mattheij