LIVE - Excelsior op 1-0 tegen Vitesse Excelsior-Vitesse

Excelsior hervat de eredivisie in de negende speelronde met een thuiswedstrijd tegen Vitesse. Kunnen de Kralingers via een overwinning voorlopig afstand nemen van de onderste plekken? Via RTV Rijnmond hoef je helemaal niets te missen van Excelsior - Vitesse.

Het duel start om 18:30 uur. Dennis van Eersel is de presentator van Radio Rijnmond Sport, dat om 18.00 uur begint. Dennis Kranenburg verzorgt het verslag live vanuit het Van Donge & De Roo Stadion. Radio Rijnmond Sport duurt tot en met 21:00 uur. Wil je meepraten over Excelsior-Vitesse, of heb je geen radio bij de hand om snel te schakelen naar 93.40 FM? Laat dan hieronder een reactie achter en volg de liveblog! Opstelling Excelsior: Stevens; Fortes, Matthys, Mattheij, Burnet; Schouten, Koolwijk, Bruins; Edwards, El Hamdaoui, Omarsson.