Dertig jaar bevers in de Biesbosch

Donderdag is het dertig jaar geleden dat de bever zijn herintrede maakte in de Biesbosch. Op 25 oktober 1988 werden 42 bevers uitgezet in het gebied, maar inmiddels schat boswachter Jacques van der Neut de populatie op een paar honderd.

"In het begin, na het uitzetten, wisten we precies hoeveel het er waren en waar ze zaten. Maar naarmate de jaren verstrijken, gaat dat vervagen", legt de boswachter uit. "Dat is maar goed ook, want zo hoort het in de natuur. Ik weet ook niet precies hoeveel reeën er zitten, of hoeveel strontvliegen."

De dieren werden in 1988 gevangen in Oost-Duitsland en vervolgens uitgezet in de Biesbosch, "We vingen zoveel mogelijk familieleden", gaat de boswachter verder. "Pa en moe, maar ook de kinderen erbij."

De eerste jaren in hun nieuwe leefgebied waren cruciaal. Zouden de dieren overleven en zou de populatie vergroten? "Na vijf jaar kwam de conclusie dat het experiment geslaagd was", zegt de boswachter.

Volgens Van der Neut hebben de grootste knaagdieren van Europa ook op commercieel gebied voor veel goeds gezorgd in de Biesbosch. "Na dertig jaar hebben de ondernemers van de bevertochten nog steeds volle boten. En er zijn speldjes met bevers, mutsen met bevers, allerlei sleutelhangers...", somt de boswachter op.

"Ook al weet je niets van bevers, je vind het toch leuke beesten. Ze worden in tekenfilms geportretteerd en worden leuk getekend. Hun imago is niet te verslijten denk ik. Dat blijft onverwoestbaar."