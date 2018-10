Deel dit artikel:













Kleine brand op boot in jachthaven Rhoon ambulance (archieffoto)

Op een boot in de jachthaven aan de Albrandswaardsedijk in Rhoon heeft zaterdagochtend kort brand gewoed. De brandweer had het vuur snel onder controle.

Een man was op de boot bezig met stroomdraden. Volgens de politie ging er toen iets niet goed en is de brand ontstaan. De man zou wat rook ingeademd hebben en is nagekeken door ambulancepersoneel. Er zijn verder geen gewonden gevallen.