Politiek010: College zoekt ideeën in Ommoord

Tientallen bewoners van de Rotterdamse wijk Ommoord gingen vrijdag in gesprek met het Rotterdamse college. Het was de eerste zogenoemde wijkconferentie, waarbij burgemeester en wethouders de ideeën en zorgen van bewoners aanhoren. Met deze gesprekken hopen de wethouders duidelijk te krijgen welke problemen er in bepaalde gebieden leven.

En die ideeën waren er in Ommoord genoeg. Zo kreeg wethouder Kurvers de tip om het Ommoordse veld in de wijk vol te bouwen met woningen. Andere bewoners uitten hun zorgen over de veiligheid en leegstand in de wijk.

"Deze ideeën belanden niet op een stapel, maar we luisteren goed om dit echt aan te pakken", belooft wethouder Kathmann, de initiatiefnemer van de wijkconferenties. Het is de bedoeling dat het Rotterdamse college elke twee weken een andere wijk in gaat, om in gesprek te gaan met Rotterdammers.



Verder in Politiek010 een portret van de voorvrouw van 50Plus, Ellen Verkoelen. Ze werkte jarenlang in de techniek en maakte toen de overstap naar de politiek. Eerst zette ze zich in voor het CDA in de provincie Zuid-Holland, maar na een conflict stapte ze over naar 50Plus. Dit jaar haalde ze een zetel bij de verkiezingen in Rotterdam.