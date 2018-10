Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brandweer met spoed naar woning Rotterdam vanwege hete sambal Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

De brandweer is zaterdagochtend met spoed naar een huis aan de Brigantijnstraat in Rotterdam gegaan. Iemand rook daar een vreemde lucht en had ademhalingsproblemen.

Een ambulance kwam ter plaatse om hulp te verlenen. In eerste instantie was niet duidelijk om wat voor lucht het precies ging. Volgens de brandweer was er in elk geval geen sprake van brand of een gaslek. Een expert op het gebied van gevaarlijke stoffen kwam ook naar de Brigantijnstraat. Na uitgebreid onderzoek bleek de lucht afkomstig uit een bovengelegen woning, waar iemand hele hete sambal aan het bereiden was.