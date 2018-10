Auto vliegt over de kop op A15

Op de A15 ter hoogte van Barendrecht is zaterdagmiddag een auto over de kop gevlogen. Twee rijstroken richting Ridderkerk zijn afgesloten.

De bestuurder is inmiddels uit de wagen. Hij is volgens de politie goed aanspreekbaar, maar raakte wel gewond aan zijn hand. Ambulancepersoneel is aanwezig om hulp te verlenen.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk wanneer de rijstroken weer open kunnen.

Ook op de A16 is het zaterdagmiddag druk. Door een ongeluk met drie auto's tussen Ridderkerk en knooppunt Terbregseplein is één rijstrook dicht. Rond 13:00 uur is de vertraging meer dan een kwartier.