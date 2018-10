Deel dit artikel:













Actievoerders demonstreren in Strijen tegen plezierjacht

In Strijen is zaterdagmiddag gedemonstreerd tegen de plezierjacht. De demonstratie begon rond 13:00 uur voor het gemeentehuis van het dorp in de Hoeksche Waard, op initiatief van de stichting Animal Rights.

Deelnemers liepen een stille tocht door de dorpskern. Ook werden er meerdere toespraken gehouden, onder meer door de directeur van Animal Rights. Volgens een verslaggever van RTV Rijnmond waren er zo'n honderd aanwezigen. De organisatie heeft voor de Hoeksche Waard gekozen om te demonstreren, omdat daar veel wordt gejaagd op verschillende diersoorten. Animal Rights voert al een paar jaar actie tegen de plezierjacht in de Hoeksche Waard. Hazen en wilde eenden In Nederland mag je tijdens het jachtseizoen op vijf dieren jagen: op hazen, konijnen, fazanten, houtduiven en op wilde eenden.