Honderden mensen lopen mee in protestmars Walk for Freedom Foto: MediaTV Foto: Politie Rotterdam-Centrum

In Rotterdam is zaterdagmiddag een protestmars door het centrum aan de gang. Het gaat om de zogeheten Walk for Freedom, om aandacht te vragen en geld op te halen voor de slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting.

De mars begon om 13:00 uur op het Schouwburgplein. Honderden mensen lopen mee door de straten van Rotterdam. De Walk for Freedom wordt zaterdag in 450 steden, verdeeld over vijftig landen georganiseerd. In Nederland zijn dat naast Rotterdam nog dertien andere steden. De organisatie verwacht dat het om tienduizenden deelnemers wereldwijd gaat, die zaterdag meelopen in de protestmars.