Drie tieners opgepakt na beroving met een mes

De politie heeft zaterdagmiddag drie tieners opgepakt. De drie zouden een 19-jarige jongen aan de Abraham Kuyperlaan in Rotterdam hebben overvallen. Het drietal bedreigde hun slachtoffer met een mes.

Het slachtoffer werd door de drie personen aangesproken, waarna een vechtpartij ontstond. Daarbij kreeg de negentienjarige last van zijn arm. Een toevallige passant hielp het slachtoffer en belde de politie.

De politie kon al vrij snel twee verdachten arresteren. Even later rekende de politie ook een meisje in. De verdachten zijn vijftien en zestien jaar oud.