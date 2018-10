Amateurvoetbal: Spijkenisse hard onderuit in kraker, ruime overwinning SteDoCo

Spijkenisse heeft zaterdag op eigen terrein een ruime nederlaag geleden tegen directe concurrent FC 's-Gravenzande, het werd 2-5 voor de bezoekers. Bij 's-Gravenzande was Patrick Triep de grote man met drie doelpunten.

Door de nederlaag zakt Spijkenisse terug naar de derde plaats, met zeventien punten in de hoofdklasse A. SC Feyenoord won met 2-1 bij Nootdorp, en staat nu vierde met vijftien punten.

Overige uitslagen hoofdklasse A:

Capelle – Jong FC Den Bosch 1-0

DFS – Zwaluwen 2-1

Smitshoek – Ter Leede 2-1

XerxesDZB – FC Rijnvogels 0-1

Tweede divisie

Jong Sparta wist thuis in extremis een 3-2 overwinning tegen AFC uit het vuur te slepen, na twee doelpunten in de absolute slotfase. Halil Dervisoglu maakte de winnende op het Kasteel. Hierdoor staat Jong Sparta gedeelde derde, op een punt van koploper IJsselmeervogels. Excelsior Maassluis ging in speelronde negen op eigen veld met 0-1 onderuit tegen Kozakken Boys, waardoor de mannen van Dogan Corneille de ploeg uit Werkendam ook zien passeren op de ranglijst. Excelsior Maassluis staat nu dertiende met tien punten.



Jong Vitesse – Barendrecht begint later vandaag om 18.00 uur.





Derde divisie zaterdag

SteDoCo haalde in eigen huis met 5-1 uit tegen het SJC van Sjaak Polak. De club uit Hoornaar rukt op naar plaats acht, met vijftien punten uit negen duels.

ASWH boekte een krappe 1-0 zege op DOVO, waardoor de ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht nu vijfde staat in de derde divisie, met zestien punten uit negen wedstrijden.