Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Persoon in auto te water bij Spijkenisserbrug De Spijkenisserbrug

Een man is zaterdagmiddag met zijn auto bij de Spijkenisserbrug in het water gereden. Hoe het voertuig in de Oude Maas terecht kwam, is onbekend.

De brandweer en traumahelikopter werden opgeroepen. De persoon die in de auto zat, kon zelf uit de wagen klimmen. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken, maar er was niks aan de hand. Er zaten geen andere personen in het voertuig.